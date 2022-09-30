С 24 февраля войска РФ убили в Украине 397 детей — Герасимчук

По состоянию на утро 30 сентября в Украине более 1177 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, 397 детей погибли и более 780 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук со ссылкой на информацию ювенальных прокуроров.



«Стало известно о гибели еще одного ребенка в результате ракетного удара врага 29 сентября по г. Днепр. 29 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева ранен 16-летний парень», - написала она, добавив еще, что от бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью



Также Герасимчук отметила, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, что сегодня в результате обстрела гуманитарной колонны в Запорожье погибли 25 человек, 62 ранены, среди них женщины и дети.