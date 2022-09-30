З 24 лютого війська РФ вбили в Україні 397 дітей — Герасимчук

Станом на ранок 30 вересня в Україні понад 1177 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, 397 дітей загинули та понад 780 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук із посиланням на інформацію ювенальних прокурорів.



«Стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по Дніпру. 29 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва поранено 16-річного хлопця», - написала вона, додавши ще, що від бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2562 навчальні заклади. З них 295 зруйновано повністю.



Також Герасимчук зазначила, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі загинули 25 людей, 62 поранені, серед них жінки та діти.