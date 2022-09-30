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50 стран – участниц МАГАТЭ призвали РФ вывести войска с ЗАЭС

30 сентября 2022, 16:25

50 стран – участниц МАГАТЭ призвали РФ вывести войска с ЗАЭС

50 стран – участниц 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, призвав РФ прекратить ядерный шантаж. Об этом сообщает «Энергоатом». 

Документом зафиксировано, что полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ осудили действия России против ядерных объектов в Украине и призвали немедленно прекратить любые вмешательства на украинских атомных площадках.

Подписанты заявления, как пишет «Энергоатом», подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является коренной причиной имеющихся в Украине угроз для ядерной безопасности и физической защиты, станци же должна продолжать работать, и непременно в энергосети Украины.

«Мы напоминаем, что риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока РФ присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы», – говорится в заявлении, которое цитирует «Энергоатом».

Также участники Конференции отметили в документе, что «любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в пределах международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее».

К тому же, участники Конференции призвали россию прекратить подвергать опасности весь мир и «с нетерпением» ожидают создания защитной зоны ядерной безопасности и физической защиты на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее способом, который обеспечит защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы снова призываем РФ немедленно прекратить все действия против ядерных объектов и на ядерных объектах в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасности и надежной эксплуатации, а также для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине», – говорится в совместном заявлении.

Заявление подписали: Албания, Австрия, Австралия, Багамские острова, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, а также Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом).

29 сентября, напомним, на территории Запорожской АЭС в захваченном российскими оккупантами Энергодаре было задымление. В «Энергоатоме» сообщили, что реактор ЗАЭС поврежден не был.

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