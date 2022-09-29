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«Реактор не поврежден»: На Запорожской АЭС было задымление

29 сентября 2022, 15:39

«Реактор не поврежден»: На Запорожской АЭС было задымление

На территории Запорожской АЭС в захваченном российскими оккупантами Энергодаре было задымление.

Местные Telegram-каналы пишут о том, что виден столб дыма. Также сообщалось о возгорании второго энергоблока ЗАЭС.

Однако эту информацию не подтвердили в «Энергоатоме». Кроме того, глава военно-гражданской администрации Никополя (этот город в 21 км по прямой от Энергодара) Евгений Евтушенко сообщил, что радиационный фон — в норме. Также он отметил, что «относительно ситуации на станции… все нормально».

Российские «РИА Новости» со ссылкой на назначенные оккупантами местные «власти» пишут, что «угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет».

Так называемый «председатель военно-гражданской администрации» Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сообщения о возгорании на АЭС «не соответствуют действительности».

«Балицкий сказал, что на территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник, но реактор не поврежден, возникшее от этого возгорание ликвидируют», — отмечается в сообщении.

Обновлено: В НАЭК «Энергоатом» сообщили, что произошло на ЗАЭС.

«По состоянию на 15:40 на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания. В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности», — сообщили в компании.

Там предположили, что информация о пожаре на энергоблоке появилась из-за произошедшего сегодня происшествия.

«Периметр вокруг ЗАЭС заминирован находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв — на линии подачи напряжений на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6», — проинформировали в «Энергоатоме».

По данным компании, в результате взрыва линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением. Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости.

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