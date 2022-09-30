50 країн – учасниць МАГАТЕ закликали РФ вивести війська із ЗАЕС

50 країн – учасниць 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ виступили із спільною заявою, закликавши РФ припинити ядерний шантаж. Про це повідомляє "Енергоатом".

Документом зафіксовано, що півсотні держав-учасниць 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ засудили дії Росії проти ядерних об'єктів в Україні та закликали негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.

Підписанти заяви, як пише «Енергоатом», наголосили, що саме захоплення Запорізької АЕС військами Росії є корінною причиною загроз, що є в Україні, для ядерної безпеки та фізичного захисту, станція ж має продовжувати працювати в енергомережі України.

«Ми нагадуємо, що ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими допоки російська федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція повинна й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невід’ємна частина української енергетичної системи», – йдеться в заяві, яку цитує «Енергоатом».

Також учасники Конференції зазначили у документі, що «будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені рф в межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС або територій навколо неї».

До того ж, учасники Конференції закликали РФ припинити наражати на небезпеку весь світ і «з нетерпінням» очікують створення захисної зони ядерної безпеки та фізичного захисту на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї способом, який забезпечить захист суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми знову закликаємо РФ негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів та на ядерних об’єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України задля забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації, а також для того, щоб МАГАТЕ безпечно й у повному обсязі здійснювало свою діяльність з перевірки гарантій в Україні», – йдеться у спільній заяві.

Заяву підписали: Албанія, Австрія, Австралія, Багамські Острови, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республіка Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Уругвай, а також Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).

29 вересня, нагадаємо, на території Запорізької АЕС у захопленому російськими окупантами Енергодарі було задимлення. В «Енергоатомі» повідомили, що реактор ЗАЕС пошкоджено не було.