Оккупанты ударили ракетой С-300 по многоэтажке в Николаеве

Николаев. Фото: мэра

В Николаеве в жилой дом попала ракета С-300, выпущенная российской армией. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Разрушены квартиры на пятом и четвертом этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В домах в окрестностях вылетели окна. К счастью, обошлось без жертв. Некоторые жители получили легкие травмы», — рассказал Сенкевич.



По его словам, сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора, а также расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.

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