Окупанти вдарили ракетою С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві

Миколаїв. Фото: мера

У Миколаєві в житловий будинок влучила ракета С-300, випущена російською армією. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



«Зруйновано квартири на п'ятому та четвертому поверхах. Також постраждали автомобілі, припарковані у дворі. У навколишніх будинках вилетіли вікна. На щастя, обійшлося без жертв. Деякі жителі дістали легкі травми», — розповів Сєнкевич.



За його словами, наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків та сміття, а також розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.

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