Оккупанты ударили ракетами по Николаеву: Под завалами девятиэтажки есть люди

Николаев. Фото: ОП

Российские войска ночью атаковали Николаев ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, зафиксировано семь взрывов, в том числе два за городом. Две ракеты прилетели в спальный жилой район.



«Одна ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди», — сообщил Ким.



Позже он добавил, что спасатели деблокировали женщину — она жива. Восемь человек ранены.



«Сверяем списки жильцов», — отметил руководитель ОВА.





Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал кадры с места происшествия.

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