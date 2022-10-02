ВСУ уничтожили более 60 тысяч оккупантов — Генштаб

Украинские защитники ликвидировали уже около 60110 российских оккупантов, в том числе 500 — за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Другие боевые потери российских войск с 24 февраля по 02 октября ориентировочно составили:





танков — 2377 (+23) ед;

боевых бронированных машин — 4975 (+26) ед;

артиллерийских систем — 1405 (+8) ед;

РСЗО — 337 (+1) ед;

средств ПВО — 176 ед;

самолетов — 264 ед;

вертолетов — 227 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1015 (+6);

крылатых ракет – 246;

кораблей /катеров — 15 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 3796 (+10) ед;

специальной техники — 131 ед.