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ВСУ уничтожили более 60 тысяч оккупантов — Генштаб

02 октября 2022, 10:12

ВСУ уничтожили более 60 тысяч оккупантов — Генштаб

Украинские защитники ликвидировали уже около 60110 российских оккупантов, в том числе 500 — за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери российских войск с 24 февраля по 02 октября ориентировочно составили:

  • танков 2377 (+23) ед;

  • боевых бронированных машин 4975 (+26) ед;

  • артиллерийских систем 1405 (+8) ед;

  • РСЗО 337 (+1) ед;

  • средств ПВО 176 ед;

  • самолетов 264 ед;

  • вертолетов 227 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1015 (+6);

  • крылатых ракет – 246;

  • кораблей /катеров 15 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн 3796 (+10) ед;

  • специальной техники 131 ед.

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