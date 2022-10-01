ВСУ ударили по 17 районам скопления российской военной техники — Генштаб

За сутки авиация украинских Сил обороны нанесла удары по 17 районам скопления военной техники и вооружения российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Сообщается, что в течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры противник задействовал БПЛА.



«От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Зализничное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса», — говорится в сводке.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Фотовыж Сумской области;

— в районе населенного пункта Фотовыж Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Огирцеве, Охримовка и Бударки Харьковской области;

— в районах населенных пунктов Огирцеве, Охримовка и Бударки Харьковской области; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка, Веселое и Спорное;

— в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка, Веселое и Спорное; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

— в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

— Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковеевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное;

— в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковеевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное; на Запорожском направлении оккупанты обстреляли районы шестнадцати населенных пунктов. Среди них — Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка;

оккупанты обстреляли районы шестнадцати населенных пунктов. Среди них — Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка; на Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией столкновения.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

«Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами», — сообщили в Генштабе ВСУ.