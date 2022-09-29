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ВСУ отразили атаки российских войск у 11 населенных пунктов — Генштаб

29 сентября 2022, 19:07

ВСУ отразили атаки российских войск у 11 населенных пунктов — Генштаб

Подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за текущие сутки.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Он обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От российских ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также, в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более 10 гражданских лиц.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Северском направлении — в районе Сеньковки Черниговской области;
- на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ветеринарное, Сосновка, Стрелеча, Красное, Глубокое, Колодезное, Двухлетняя, Грушевка, Сеньково и Оскол;
- на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное;
- на Бахмутском направлении — Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк;
- на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опросное, Пески и Марьинка;
- на Новопавловском направлении — Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка;
- на Запорожском направлении — Темировка, Яблоковое, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Пруд, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное.

Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые «местные власти» проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.

Российские войска продолжают нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.

По уточненной информации, в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, противник потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.

Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

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