ЗСУ знищили понад 60 тисяч окупантів — Генштаб

Українські захисники ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, у тому числі 500 — за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Інші бойові втрати російських військ з 24 лютого до 02 жовтня орієнтовно склали:
танків — 2377 (+23) од.;
бойових броньованих машин — 4975 (+26) од.;
артилерійських систем — 1405 (+8) од.;
РСЗВ — 337 (+1) од.;
коштів ППО — 176 од.;
літаків — 264 од.;
вертольотів — 227 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1015 (+6);
крилатих ракет — 246;
кораблів / катерів — 15 од .;
автомобільної техніки та автоцистерн — 3796 (+10) од.;
спеціальної техніки — 131 од.