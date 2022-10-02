ЗСУ знищили понад 60 тисяч окупантів — Генштаб

Українські захисники ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, у тому числі 500 — за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Інші бойові втрати російських військ з 24 лютого до 02 жовтня орієнтовно склали:





танків — 2377 (+23) од.;

бойових броньованих машин — 4975 (+26) од.;

артилерійських систем — 1405 (+8) од.;

РСЗВ — 337 (+1) од.;

коштів ППО — 176 од.;

літаків — 264 од.;

вертольотів — 227 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1015 (+6);

крилатих ракет — 246;

кораблів / катерів — 15 од .;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3796 (+10) од.;

спеціальної техніки — 131 од.