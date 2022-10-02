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В Украине национализируют более 900 объектов, принадлежащих РФ

02 октября 2022, 17:58

В Украине национализируют более 900 объектов, принадлежащих РФ

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации активов Российской Федерации в Украине. В перечень, который составил Кабмин, вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству. Об этом сообщила народная депутатка, заместительница председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

По ее словам, принудительное отчуждение этих объектов пройдет по особой процедуре.

«Премьер-министр говорил ранее, что они подготовили перечень, в котором 903 объекта, принадлежащие непосредственно РФ как государству. Я думаю, что именно этот перечень с какими-то незначительными изменениями утвердил СНБО. Заявление президента о том, что Верховная Рада должна проголосовать законопроект по национализации, касается именно этого решения. Здесь действует особая процедура и отдельный механизм, принятый в апреле специальным законом о принудительном отчуждении права собственности РФ и ее резидентов. По этому механизму президент вводит в действие решение СНБО указом, а Верховная Рада утверждает Указ президента своим отдельным законопроектом», — пояснила политик.

Она отметила, что в список объектов вошли такие известные предприятия как «Энергомашспецсталь» в Краматорске, что на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой «Росатомом». Также в этом перечне есть и известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется министерством промышленности РФ.

«Все эти более 900 объектов будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут в собственность государства, после чего государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит его к аренде и тому подобное», — резюмировала Пидласа.

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