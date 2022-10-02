В Україні націоналізують понад 900 об'єктів, що належать РФ

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання щодо націоналізації активів Російської Федерації в Україні. До переліку, який склав Кабмін, увійшли понад 900 об'єктів, які належать безпосередньо Росії як державі. Про це повідомила народна депутатка, заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.



За її словами, примусове відчуження цих об'єктів пройде за особливою процедурою.



«Прем'єр-міністр говорив раніше, що вони підготували перелік, у якому 903 об'єкти, які належать безпосередньо РФ як державі. Я думаю, що саме цей перелік із якимись незначними змінами затвердив РНБО. Заява президента про те, що Верховна Рада має проголосувати законопроект щодо націоналізації, стосується саме цього рішення. Тут діє особлива процедура та окремий механізм, прийнятий у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент запроваджує рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує Указ президента своїм окремим законопроектом», — пояснила політик.



Вона зазначила, що до списку об'єктів увійшли такі відомі підприємства як «Енергомашспецсталь» у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом». Також у цьому переліку є і відома мережа магазинів BROCARD, яка на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється міністерством промисловості РФ.



«Усі ці понад 900 об'єктів буде націоналізовано. Це не означає, що одразу надійдуть гроші до українського бюджету. Усі ці об'єкти перейдуть у власність держави, після чого держава може визначатись, що з ними робити. Україна або отримуватиме прибуток від працюючого підприємства, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо», — резюмувала Підласа.

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