На Харьковщине разоблачили связиста «ЛНР» и местного жителя, который его прятал

Украинские правоохранители разоблачили связиста «ЛНР» и жителя Харьковщины, который его прятал. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.



«При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемому "военнослужащему ЛНР"», — говорится в сообщении.



Болвинов отметил, что в отношении обоих открыты уголовные производства.



«Пасечник Сергей, 1968 года рождения, "связист" бандитского формирования "ЛНР" — подозрение по ч.2 ст. 260 — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Также установлен 60-летний Богданов Сергей, житель села Чкаловское, которому грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 — наказывается либо штрафом либо лишением свободы либо запретом заниматься определенной деятельностью», — написал он.



Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области также напомнил, что укрывательство военнослужащих России или из ОРДЛО — это уголовно наказуемое деяние, которое подпадает под статью о коллаборационной деятельности.

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