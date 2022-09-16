ГБР расследует более 900 дел против предателей и коллаборантов

С начала полномасштабного вторжения ГБР расследует 937 преступлений против основ национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.



Из этого количества 780 случаев квалифицированы как госизмена (ст. 111 УКУ), 123 – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УКУ), 10 – пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.



«333 фигурантам сообщено о подозрении, 245 объявлены в розыск, а 1 164 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям направлено 39 производств», - говорится в сообщении.



Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях.