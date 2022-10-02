На Харківщині викрили зв'язківця «ЛНР» та місцевого жителя, який його переховував

02 жовтня 2022, 21:46

На Харківщині викрили зв'язківця «ЛНР» та місцевого жителя, який його переховував

Українські правоохоронці викрили зв'язківця «ЛНР» та мешканця Харківщини, який його переховував. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

«При відпрацюванні на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що мешканець селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званого "військовослужбовця ЛНР"», — йдеться в повідомленні.

Болвінов зазначив, що стосовно обох відкрито кримінальні провадження.

«Пасічник Сергій, 1968 року народження, "зв'язківець" бандитського формування "ЛНР" — підозра за ч.2 ст. 260 — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Також встановлено 60-річного Богданова Сергія, мешканця села Чкалівське, якому загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 — карається або штрафом або позбавленням волі або забороною займатися певною діяльністю», — написав він.

Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області також нагадав, що переховування військовослужбовців Росії або з ОРДЛО — це кримінальне діяння, яке підпадає під статтю про колабораційну діяльність.

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