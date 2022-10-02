Второго октября в сети появились фотографии из района Нововоронцовки Херсонской области, в которой украинские военные установили украинский флаг на скульптуру арбуза — символ Херсонщины.



По словам российских пропагандистов, населенный пункт Золотая Балка также перешел под контроль ВСУ. Вероятно, украинские военные зашли и в село Беляевка и Шевченковка Херсонской области. Официальной информации от Генштаба ВСУ пока не поступало.



Каковы перспективы наступления украинских сил, тактика и следующие цели — смотрите в этом видео.