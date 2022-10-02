Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►

02 жовтня 2022, 23:15

Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►

Другого жовтня у мережі з'явилися фотографії з району Нововоронцовки Херсонської області, де українські військові встановили український прапор на скульптуру кавуна — символ Херсонщини.

За словами російських пропагандистів, населений пункт Золота Балка також перейшов під контроль ЗСУ. Ймовірно, українські військові зайшли і до села Біляївки та Шевченківки Херсонської області. Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ поки не надходило.

Які перспективи настання українських сил, тактика та наступні цілі — дивіться в цьому відео.

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