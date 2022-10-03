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Оккупанты требуют рассказать детям, что «Мариуполь всегда был Россией»

03 октября 2022, 09:02

Оккупанты требуют рассказать детям, что «Мариуполь всегда был Россией»

Школьникам захваченного российскими войсками Мариуполя оккупанты хотят рассказать, что город «всегда был Россией». Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 3 октября  во всех школах  учителей обязали провести классное время «разговоры о важном».

«Детям всех возрастов должны рассказать, что Мариуполь всегда был Россией. Проклятый Запад не признает законный референдум на этот раз. А вот референдум о независимости Украины в 1991 году был незаконным, но был признан», — сообщил он в Тelegram.

Андрющенко, со ссылкой на информацию источников, опубликовал текст соответствующего постановления оккупантов.

Ранее советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 2 октября, что в оккупированном городе при проведении земляных работ взорвался экскаватор.

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