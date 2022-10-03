Окупанти вимагають розповісти дітям, що «Маріуполь завжди був Росією»

Школярам захопленого російськими військами Маріуполя окупанти хочуть розповісти, що місто «завжди було Росією». Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, 3 жовтня у всіх школах вчителів зобов'язали провести класний час «розмови про важливе».



«Дітям всіх віків мають розповісти, що Маріуполь завжди був Росією. Проклятий Захід не визнає законний референдум цього разу. А от референдум про незалежність України в 1991 році був незаконний, але його визнали», - повідомив він у Тelegram.



Андрющенко, з посиланням на інформацію джерел, опублікував текст відповідної ухвали окупантів.

Раніше радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 2 жовтня, що в окупованому місті під час проведення земляних робіт вибухнув екскаватор.