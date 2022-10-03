В «ЛНР» рассказали о продвижении ВСУ к Лисичанску

Вооруженным силам Украины удалось пересечь административную границу оккупированной Луганской области и и закрепится в направлении Лисичанска.



Об этом в своем телеграм-канале написал боевик «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.



«Невзирая на потери, ВФУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепится в направлении населенного пункта Лисичанск», — говорится в сообщении.



Марочко утверждает, что сейчас эти украинские подразделения «имеют большие проблемы с логистикой, поскольку постоянно находятся под огневым воздействием нашей артиллерии, и ВКС РФ».



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В конце сентября ВСУ подошли к Лиману в Донецкой области, фактически окружив оккупированный город. В итоге российские войска были вынуждены отступить, что официально подтвердило Минобороны РФ 1 октября.



Освобождение Лимана открыло для ВСУ возможности для деоккупации Луганской области.