У «ЛНР» розповіли про просування ЗСУ до Лисичанська

Збройним силам України вдалося перетнути адміністративний кордон окупованої Луганської області та закріпиться у напрямку Лисичанська.



Про це у своєму телеграм-каналі написав бойовик «народної міліції» угрупування «ЛНР» Андрій Марочко, посилаючись на дані розвідки.



«Незважаючи на втрати, ВФУ вдалося перетнути адміністративний кордон ЛНР і закріпиться в напрямку населеного пункту Лисичанськ», — йдеться у повідомленні.



Марочко стверджує, що зараз ці українські підрозділи «мають великі проблеми з логістикою, оскільки постійно перебувають під вогневим впливом нашої артилерії та ВКС РФ».



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Наприкінці вересня ЗСУ підійшли до Лимана на Донеччині, фактично оточивши окуповане місто. У результаті російські війська змушені були відступити, що офіційно підтвердило Міноборони РФ 1 жовтня.



Визволення Лимана відкрило для ЗСУ можливості для деокупації Луганської області.