Жителям недавно освобожденных от армии РФ регионов выплатят 2 200 гривен

С ноября жители недавно освобожденных от российских войск территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также она рассказала, какая помощь от государства и благотворителей предусмотрена жителям освобожденных от оккупантов городов и сел. По словам Верещук, это продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму.

«Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн», - сообщила Ирина Верещук.

21 сентября, напомним, в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что в Харьковской области стартовал пилотный проект. Жители освобожденных территорий получают разовую денежную помощь в размере 1200 грн.