Жители деоккупированных населенных пунктов на Харьковщине получат денежную помощь

В Харьковской области стартовал пилотный проект. Жители освобожденных территорий получают разовую денежную помощь в размере 1200 грн. Средства выплатят всем, независимо от возраста и регистрации места жительства. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В ведомстве пояснили, что список лиц составляет соответствующая территориальная громада и передает в областную военную администрацию. ОВА совместно с громадой проверяет и утверждает списки, которые могут дополняться. Выплаты производит «Укрпочта».



«Вместе с Красным Крестом мы начали осуществлять первые выплаты наличными. Каждый человек получит по 1200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили», — рассказала вице-премьер Ирина Верещук.



Последующий график выплат в населенных пунктах на деоккупированных территориях будет составляться в зависимости от формирования списков и ситуации с безопасностью в регионе.



Помощь планируется выплатить почти 200 тысячам человек.



«В случае необходимости Международный комитет Красного Креста и другие партнеры Общества Красного Креста обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования», — подчеркнули в ведомстве.