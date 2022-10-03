Жителям нещодавно звільнених від армії РФ регіонів виплатять 2200 гривень

З листопада мешканці нещодавно звільнених від російських військ територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу у розмірі 2200 грн. Про це повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також вона розповіла, яка допомога від держави та благодійників передбачена мешканцям звільнених від окупантів міст та сіл. За словами Верещук, це продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», - повідомила Ірина Верещук.

21 вересня, нагадаємо, у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що у Харківській області стартував пілотний проект. Мешканці звільнених територій одержують разову грошову допомогу у розмірі 1200 грн.