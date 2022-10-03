В ВСУ подтвердили удары по позициям войск РФ в районе Кременной

Украинские военные бьют артиллерией российские войска, которые пытаются закрепиться в районе Кременной Луганской области после деоккупации Вооруженными силами Украины Лимана Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.



«Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла выйти определенными колоннами или малыми группами. Сейчас какая-то часть из них пытается занимать оборону в Кременной. Соответственно, наши подразделения продолжают там работу (потому что их остатки - по лесам) по стабилизации ситуации, отлову остатков оккупантов, разминированию. Очень сильно заминирована территория, много мин разного типа, растяжек, так называемых «лепестков», - заявил Череватый.



Он также сказал, что украинские подразделения деоккупировали село Торское неподалеку от Кременной и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону.



После деоккупации Кременной, по данным Сергея Череватого, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область. После освобождения указанных населенных пунктов, как сообщил спикер Восточной группировки ВСУ, последует деоккупация Северодонецка и Лисичанска.



«Благодаря безумной стальной воле наших защитников там тогда удалось вымотать противника и планово отступить от Лисичанска, построить грамотно оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению», - сказал Сергей Череватый.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты жалуются на обстрелы украинских войск в районе Кременной.