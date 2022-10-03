У ЗСУ підтвердили удари по позиціях військ РФ у районі Кремінної

Українські військові б'ють артилерією російські війська, які намагаються закріпитись у районі Кремінної Луганської області після деокупації Збройними силами України Лимана Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.



«Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла вийти певними колонами чи малими групами. Наразі якась частина з них намагається займати оборону у Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу щодо стабілізації ситуації, вилову залишків окупантів, розмінування. Дуже сильно замінована територія, багато мін різного типу, розтяжок, так званих пелюстків, - заявив Череватий.



Він також сказав, що українські підрозділи деокупували село Торське неподалік Кремінної та вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Луганській області та побудувати оборону.



Після деокупації Кремінної, за даними Сергія Череватого, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область. Після звільнення зазначених населених пунктів, як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ, слід очікувати деокупацію Сєвєродонецька та Лисичанська.



«Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати супротивника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу», - сказав Сергій Череватий.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв , що окупанти скаржаться на обстріл українських військ у районі Кремінної.