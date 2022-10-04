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Совфед России одобрил докуменрты об аннексии украинских территорий

Обновлено
04 октября 2022, 10:48

Совфед России одобрил докуменрты об аннексии украинских территорий

Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Решение было принято единогласно.

Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию.

Законы вступят в действие в РФ после подписи президента Владимира Путина.

Днем ранее эти договоры и законы ратифицировала другая палата российского парламента — Госдума РФ.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.

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