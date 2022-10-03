Госдума ратифицировала договоры о включении аннексированных территорий в состав РФ
Госдума России на своем заседании единогласно ратифицировала договоры о принятии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Президент РФ Владимир Путин и главы оккупационных администраций подписали эти договоры 30 сентября. 2 октября Конституционный суд РФ признал их соответствующими российской конституции.
Согласно бумагам:
границы так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, «сопряженные с территорией других стран», считаются Россией ее государственной границей;
до 1 января 2026 года на всех четырех территориях действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции этих территорий в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют на аннексированных территориях со дня их принятия в состав России;
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
«документы» «ДНР» и «ЛНР» действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
«правительства» «ДНР» и «ЛНР» продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав «республик», правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио «губернаторов» в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.
Следующий этап — рассмотрение договоров в Совете Федерации. Соответсвующее заседание пройдет завтра, 4 октября.
Украина и другие страны не признают «референдумы» и дальнейшее присоединение этих территорий в состав РФ.
Президент Владимир Зеленский после аннексии этих территорий 30 сентября заявил, что Украина будет готова к переговорам только с другим президентом России.
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