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Госдума ратифицировала договоры о включении аннексированных территорий в состав РФ

03 октября 2022, 14:45

Госдума ратифицировала договоры о включении аннексированных территорий в состав РФ

Госдума России на своем заседании единогласно ратифицировала договоры о принятии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Президент РФ Владимир Путин и главы оккупационных администраций подписали эти договоры 30 сентября. 2 октября Конституционный суд РФ признал их соответствующими российской конституции.

Согласно бумагам:

  • границы так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, «сопряженные с территорией других стран», считаются Россией ее государственной границей;
  • до 1 января 2026 года на всех четырех территориях действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
  • в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции этих территорий в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
  • российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют на аннексированных территориях со дня их принятия в состав России;
  • нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
  • «документы» «ДНР» и «ЛНР» действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
  • «правительства» «ДНР» и «ЛНР» продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав «республик», правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио «губернаторов» в соответствии с российским законодательством.

Договоры вступают в силу в день ратификации.

Следующий этап — рассмотрение договоров в Совете Федерации. Соответсвующее заседание пройдет завтра, 4 октября.

Украина и другие страны не признают «референдумы» и дальнейшее присоединение этих территорий в состав РФ.

Президент Владимир Зеленский после аннексии этих территорий 30 сентября заявил, что Украина будет готова к переговорам только с другим президентом России.

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