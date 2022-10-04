Радфед Росії прийняв документи про анексію українських територій

Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених українських територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей до складу РФ. Рішення було ухвалено одноголосно.



Також Радфед схвалив закони про «прийняття» нових суб’єктів до Росії. Закони вступлять у дію у РФ після підпису президента Володимира Путіна.



Днем раніше ці договори і закони ратифікувала інша палата російського парламенту — Держдума РФ.



Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині — 98,42%, на Херсонщині — 87,05%, у Запорізькій області — 93,11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.