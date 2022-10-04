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За сутки войска РФ разрушили в Донецкой области 40 гражданских объектов

04 октября 2022, 11:04

За сутки войска РФ разрушили в Донецкой области 40 гражданских объектов

Правоохранители Донбасса зафиксировали 40 разрушений в жилом секторе в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые. 

Под огнем оккупантов находились 14 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Краматорск, Торецк, Часов Яр, пгт Северное, села Андреевка, Галицыновка, Шевченко, Клещиевка, Карловка, Комар, Каменка.

В течение суток армия России нанесла 23 удара по мирному населению, обстреливая регион авиацией, зенитными ракетами, РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», артиллерией.

Разрушены и повреждены 40 гражданских объектов Донецкой области – 34 жилых дома, школа, строительная база, фильтровальная станция, дом культуры, хозяйственные сооружения.

«Сегодня в 4:00 российская армия ударила по Краматорску ракетой «С-300». Есть раненые, повреждены пять частных домов. Многочисленные разрушения враг сделал в Бахмуте, который обстреливал из авиации и «Градов». Пострадали мирные жители, повреждены учебное заведение, многоквартирный дом и 16 частных домов», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 317 человек, с начала обязательной эвакуации более 21 000 человек, в том числе 3442 – дети, 1042 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. 

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