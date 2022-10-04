За добу війська РФ зруйнували на Донеччині 40 цивільних об'єктів

Правоохоронці Донбасу зафіксували 40 руйнувань у житловому секторі внаслідок російських обстрілів минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.

Під вогнем окупантів знаходилися 14 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Часів Яр, смт Північне, села Андріївка, Галицинівка, Шевченко, Кліщіївка, Карлівка, Комар, Кам’янка.



Протягом доби армія Росії завдала 23 ударів по мирному населенню, обстрілюючи регіон авіацією, зенітними ракетами, РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерією.

Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів Донецької області – 34 житлові будинки, школа, будівельна база, фільтрувальна станція, будинок культури, господарські споруди.

«Сьогодні о 4:00 російська армія вдарила по Краматорську ракетою «С-300». Є поранені, пошкоджено п’ять приватних будинків. Численні руйнування ворог спричинив у Бахмуті, який обстрілював з авіації та «Градів». Постраждали мирні жителі, пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 приватних осель», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 317 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 21 000 осіб, у тому числі 3442 дітини, 1042 людини з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинув один мирний житель.