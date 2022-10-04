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Военный поезд ядерного подразделения армии РФ отправлен в Украину — СМИ

04 октября 2022, 11:23

Военный поезд ядерного подразделения армии РФ отправлен в Украину — СМИ

Эшелон специализированной техники направился к границам Украины. Фото из соцсетей Эшелон специализированной техники направился к границам Украины. Фото из соцсетей

Из центральных областей РФ к границе Украины Владимиром Путиным отправлен эшелон специализированной военной техники, по информации военных экспертов, техника принадлежит 12-му главному управлению российского Минобороны, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала. Об этом сообщает британское издание The Times.

Журналисты пишут, что Россия может устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.

The Times отмечает, что информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском Telegram-канале Rybar, анализируя же материал, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что перевозимое военное оборудование относится 12-му отделу Минобороны РФ, которое отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям.

«Это может быть сигналом Западу о том, что Москва идет на обострение», — считает Музыка и отмечает, что перемещение тяжелой военной техники, принадлежащей ядерным подразделениям, не обязательно означает, что Кремль готовится к размещению ядерного оружия в Украине. РФ, по данным Музыки, как правило осенью проводит масштабные учению войск стратегического назначения. Военный эксперт предполагает, что в данном случае эшелон направляется к месту проведения учений по ядерному сдерживанию «Гром», которые последний раз проводились в октябре 2019 года.

К тому же обозреватели пишут, что эти маневры могут свидетельствовать о все более отчаянном желании Путина пойти на эскалацию войны после ряда позорных поражений на поле Харьковском и Херсонском участках фронта. Также перемещение специальной техники может быть неким ответом на анонсированные США поставки установок HIMARS для ВСУ, которые представляют существенную проблему для оккупантов.

Ранее в материале итальянской газеты La Repubblica сообщили об исчезновении с места дислокации российской атомной подводной лодки «Белгород». Сообщалось о том, что субмарина вышла в Арктику, чтобы провести испытание сверхмощной торпеды «Посейдон», которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.

21 сентября президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

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