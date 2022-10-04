Військовий потяг ядерного підрозділу армії РФ відправлено до України — ЗМІ

Ешелон спеціалізованої техніки попрямував до кордонів України. Фото із соцмереж

З центральних областей РФ до кордону України президентом РФ Володимиром Путіним відправлено ешелон спеціалізованої військової техніки, за інформацією військових експертів, техніка належить 12-му головному управлінню російського Міноборони, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу. Про це повідомляє британське видання The Times.



Журналісти пишуть, що Росія може влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України чи у Чорному морі.



The Times зазначає, що інформація про пересування залізничного складу з'явилася 2 жовтня на проросійському Telegram-каналі Rybar, аналізуючи ж матеріал, військовий експерт Конрад Музика зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, належить 12-му відділу Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання , обслуговування, транспортування та видачу підрозділам.



«Це може бути сигналом Заходу про те, що Москва йде на загострення», - вважає Музика і зазначає, що переміщення важкої військової техніки, що належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що Кремль готується до розміщення ядерної зброї в Україні. РФ, за даними Музики, як правило восени проводить масштабні навчання військ стратегічного призначення. Військовий експерт припускає, що в даному випадку ешелон прямує до місця проведення навчань з ядерного стримування «Гром», які востаннє проводились у жовтні 2019 року.



До того ж, оглядачі пишуть, що ці маневри можуть свідчити про все більш відчайдушне бажання Путіна піти на ескалацію війни після низки поразок на полі Харківській та Херсонській ділянках фронту. Також переміщення спеціальної техніки може бути якоюсь відповіддю на анонсовані США поставки установок HIMARS для ЗСУ.

21 вересня, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову погрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.



