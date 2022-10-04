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В Славянске волонтер сделал бесплатную скважину с водой для всех

04 октября 2022, 15:54

В Славянске волонтер сделал бесплатную скважину с водой для всех

Андрей Иванцов — один из тех жителей Славянска, что приняли решение не покидать родной город. Более того, после начала полномасштабного российского вторжения Андрей активно включился в оказание гуманитарной помощи тем, кто в ней крайне нуждается. Больше подробностей о волонтерских проектах — в материале «Новостей Донбасса».

«Скорая помощь» для людей в тяжелой ситуации

«Я случайно узнал, что в доме, в котором я проживаю, есть человек после инсульта. Он никуда не выходит, его знакомые выехали. Помочь некому было. Решил помочь. Пошел в магазин, купил продукты и занес. А потом пришла мысль такая: сколько таких людей, которые никуда не могут сходить сами, им некому помочь. И решили попробовать», — рассказал волонтер.

Тогда пришла идея организовать волонтерскую инициативу помощи пожилым людям, которые не могут сами о себе позаботиться. Андрей на протяжении многих лет является также владельцем спортзала, куда любой желающий мог ходить бесплатно. Так появились друзья, некоторые из них находятся за границей и помогают гуманитаркой.

«Стараемся помогать одиноким мамам с маленькими детками. Такие мамы тоже не могут далеко ходить никуда. Им нужно привозить помощь. Многодетным мамам стараемся помогать. И, естественно, всегда обращаем внимание и помогаем людям, которые просто голодают», — сообщил житель Славянска.

Наборы продуктов приходится хранить в подвале своей же многоэтажки, а кое-что и прямо на лестничных клетках.

«Помощь для маленьких деток — это памперсы, детское питание. Мы храним в подъезде на таких импровизированных полках. Подъезд запирается на ночь, и сюда никто не пройдет», — отметил Андрей.

Тех, кому нужна помощь, находят любыми доступными способами: через интернет, узнают от соседей или от знакомых.

«Мы работаем как скорая помощь для людей, которые оказались в тяжелой ситуации. И просто могут в XXI веке посреди Европы умереть с голоду. А таких людей в Славянске довольно-таки много», — сообщил житель Славянска.

Скважина во дворе многоэтажки

Один из главных волонтерских проектов, которым занимаются сейчас Андрей с друзьями — водяная скважина. Ее построили во дворе многоэтажного дома. Мысль об автономном водоснабжении появилась, когда в Славянске около трех недель не было воды в кранах.

«Нашли человека, который этим занимается — бурением скважин вручную. Еще дедовским методом пробивает желоб. У меня были средства. Не буду скрывать, эти средства были отложены на ремонт спортзала. Я оплатил эту всю работу. Мы здесь помогали — кто сколько мог, кто как мог. И совместными усилиями пробили первую скважину. Потом ее облагородили», — рассказал волонтер.

Теперь воду можно получить, просто нажав кнопку электронасоса, в любое время, независимо от центрального водоснабжения. Воду может бесплатно набирать кто угодно — чем пользуются люди и из дома Андрея, и из соседних домов. Несмотря на то, что большая часть населения города выехала, все-таки в домах еще остаются люди, которые не собираются покидать свое жилье даже зимой. Хотя руководство города регулярно сообщает о том, что ни газа, ни, соответственно, отопления в многоэтажных домах Славянска в этот отопительный сезон не будет.

Подготовка к зиме

«Мы подготовились. У нас газовая печь есть, пять баллонов газовых, обогреватели купили, вернее, камины, электрокамины», — рассказала жительница города Нина Ивановна.

Андрей также не собирается выезжать из квартиры, когда придут холода. Он считает, что полностью подготовлен к зиме. Есть вода. Сейчас делают зимний вариант скважины с утеплением. Есть обогреватели и все необходимое. Можно продолжать волонтерство.

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