У Слов'янську волонтер зробив безплатну свердловину з водою для всіх

Андрій Іванцов — один із тих жителів Слов'янська, що вирішили не залишати рідне місто. Мало того, після початку повномасштабного російського вторгнення Андрій активно включився у надання гуманітарної допомоги тим, хто її вкрай потребує. Більше подробиць про волонтерські проєкти — у матеріалі «Новин Донбасу».



«Швидка допомога» для людей у тяжкій ситуації



«Я випадково дізнався, що у будинку, в якому я проживаю, є людина після інсульту. Вона нікуди не виходить, його знайомі виїхали. Допомогти не було кому. Вирішив допомогти. Пішов у магазин, купив продукти та заніс. А потім прийшла думка така: скільки таких людей, які нікуди не можуть сходити самі, їм нема кому допомогти. І вирішили спробувати», — розповів волонтер.



Тоді прийшла ідея організувати волонтерську ініціативу допомоги людям похилого віку, які не можуть самі про себе подбати. Андрій упродовж багатьох років є також власником спортзалу, куди будь-хто охочий міг ходити безплатно. Так з'явилися друзі, деякі з них перебувають за кордоном та допомагають гуманітаркою.



«Намагаємось допомагати одиноким мамам з маленькими дітками. Такі мами теж не можуть ходити нікуди. Їм треба привозити допомогу. Багатодітним мамам намагаємось допомагати. І, звичайно, завжди звертаємо увагу та допомагаємо людям, які просто голодують», — повідомив мешканець Слов'янська.



Набори продуктів доводиться зберігати в підвалі своєї багатоповерхівки, а дещо і прямо на сходових клітинах.



«Допомога для маленьких діток — це памперси, дитяче харчування. Ми зберігаємо у під'їзді на таких імпровізованих полицях. Під'їзд замикається на ніч, і сюди ніхто не пройде», — зазначив Андрій.



Тих, кому потрібна допомога, знаходять у будь-який спосіб: через інтернет, дізнаються від сусідів або від знайомих.



«Ми працюємо як швидка допомога для людей, які опинилися у тяжкій ситуації. І можуть у XXI столітті серед Європи померти з голоду. А таких людей у Слов'янську досить багато», — повідомив мешканець Слов'янська.



Свердловина у дворі багатоповерхівки



Один із головних волонтерських проєктів, яким займаються зараз Андрій із друзями — водяна свердловина. Її збудували у дворі багатоповерхового будинку. Думка про автономне водопостачання з'явилася, коли у Слов'янську близько трьох тижнів не було води у кранах.



«Знайшли людину, яка цим займається, — бурінням свердловин вручну. Ще дідівським методом пробиває жолоб. У мене були гроші. Не приховуватиму, ці кошти були відкладені на ремонт спортзалу. Я сплатив за цю всю роботу. Ми тут допомагали — хто скільки міг, хто як міг. І спільними зусиллями пробили першу свердловину. Потім її облагородили», — розповів волонтер.



Тепер воду можна отримати, просто натиснувши кнопку електронасоса, будь-коли, незалежно від центрального водопостачання. Воду може безплатно набирати будь-хто — чим користуються люди й з дому Андрія, і з сусідніх будинків. Попри те, що більша частина населення міста виїхала, все ж таки в будинках ще залишаються люди, які не збираються залишати своє житло навіть узимку. Хоча керівництво міста регулярно повідомляє про те, що ні газу, ні, відповідно, опалення у багатоповерхових будинках Слов'янська цього опалювального сезону не буде.



Підготовка до зими



«Ми підготувалися. У нас газова піч є, п'ять газових балонів, обігрівачі купили, точніше, каміни, електрокаміни», — розповіла мешканка міста Ніна Іванівна.



Андрій також не збирається виїжджати із квартири, коли прийдуть холоди. Він вважає, що повністю підготовлений до зими. Є вода. Зараз роблять зимовий варіант свердловини з утепленням. Є обігрівачі та все необхідне. Можна продовжувати волонтерство.