В Васильвке Запорожской области оккупанты строят «государственную границу»

В Васильевке Запорожской области оккупанты строят «государственную границу». Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Оккупанты пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали», — сказал он.



Также Старух отметил, что из-за этого «строительство» на пункте пропуска в Васильевке оккупанты не пускают мужчин призывного возраста. По его словам, транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон.



Глава ОВА добавил, что за прошедшие сутки с временно оккупированных территорий Украины через Васильевку смогли выехать только 43 человека, тогда как на прошлой неделе эта цифра достигала 1500-2000 человек в день.

Ранее в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на российском блокпосте в Васильевке Запорожской области в очереди на эвакуацию скончался пожилой мужчина.