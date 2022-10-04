У Василівці Запорізької області окупанти будують «державний кордон». Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Окупанти намагаються в районі Василівки облаштувати «державний кордон», як вони вважають, із усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали», — сказав він.



Також Старух зазначив, що через це «будівництво» на пункті пропуску у Василівці окупанти не пускають чоловіків призовного віку. За його словами, транзит з окупованої території припинено з обох сторін.



Голова ОВА додав, що минулої доби з тимчасово окупованих територій України через Василівку змогли виїхати лише 43 особи, тоді як минулого тижня ця цифра сягала 1500–2000 осіб на день.

Раніше в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що на російському блокпості у Василівці Запорізької області в черзі на евакуацію помер чоловік похилого віку.