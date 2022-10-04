Эстония передала Украине дроны, купленные дальнобойщиком из Пскова для российской армии

Эстония передала украинским военным дроны, купленные дальнобойщиком из Пскова Владимиром Шиловым для российской армии. Об этом сообщили в эстонской полиции, передает «Настоящее время».



Шилов – певец-дальнобойщик с двойным гражданством. Его арестовали 28 мая на границе, когда он перевозил в Россию три дрона, которые планировал отправить воюющей в Украине российской армии. Деньги на дроны он собирал во «ВКонтакте». Прокуратура Эстонии сочла покупку дронов участием или поддержкой акта агрессии иностранного государства.



Харьюский уездный суд назначил Шилову год тюрьмы, из них четыре месяца он должен был провести в заключении, остальные восемь будут условными с четырехлетним испытательным сроком. Тогда же приговор вынесли еще двоим мужчинам, которые помогали Шилову: Илья и Руслан Голембовские пожертвовали деньги на покупку дронов, обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.