Естонія передала Україні дрони, які далекобійн із Пскова купив для російської армії

Естонія передала українським військовим дрони, куплені далекобійником із Пскова Володимиром Шиловим для російської армії. Про це повідомили в естонській поліції, передає «Настоящее время».



Шилов – співак-дальнобійник із подвійним громадянством. Його заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії, яка воювала в Україні. Гроші на дрони він збирав у "ВКонтакті". Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів участю або підтримкою акту агресії іноземної держави.



Харьюський повітовий суд призначив Шилову рік в'язниці, чотири місяці він мав провести у тюрмі, інші вісім будуть умовними з чотирирічним випробувальним терміном. Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Ілля та Руслан Голембовські пожертвували гроші на купівлю дронів, обох засудили до п'яти місяців в'язниці умовно з випробувальним терміном на рік та вісім місяців.