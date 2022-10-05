«ДНР»: В результате обстрелов погибли двое мирных жителей

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины за минувшие сутки в результате обстрелов погибли два человека. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Также отмечается, что два мирных жителя ранены.



В «СЦКК ДНР» уточнили, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили мужчина в Кировском районе Донецка, и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Еще шесть человек ранены. Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела четверых убитых гражданских.



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