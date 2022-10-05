В Святогорске обнаружены тела четверых погибших гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерть зафиксирована на станции Майорск в Зайцево.



Еще шесть человек ранены: трое — в Бахмуте, по одному — в Раздоловке, Северске и Краматорске.



«Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела четверых убитых гражданских», — проинформировал глава области.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 923 мирных жителя. 2320 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



