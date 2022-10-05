«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів

05 жовтня 2022, 08:47

«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донеччини за минулу добу внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».

Також зазначається, що двох мирних жителів поранено.

У «СЦКК ДНР» уточнили, що минулої доби надійшли відомості про загибель двох цивільних осіб у Кіровському та Куйбишевському районах Донецька. Поранення різного ступеня тяжкості отримали чоловік у Кіровському районі Донецька та підліток у Червоногвардійському районі Макіївки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Ще шістьох людей поранено. Крім того, у Святогірську під час ексгумації було виявлено тіла чотирьох убитих цивільних.

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