В Пентагоне опровергли информацию об отправке РФ к границам Украины ядерного поезда

В Пентагоне США заявили, что не могут подтвердить сообщения о перемещении ядерного оружия в России. Об этом сообщает Reuters.



Журналисты сообщают, что Министерство обороны США не располагает данными подтверждающими перевозку тактического российского ядерного оружия РФ по железной дороге.



Заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины и России Лора Купер отметила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

«У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников», - заявила она.

4 октября журналисты британского издания The Times со ссылкой на информацию военных экспертов сообщили, что из центральных областей РФ к границе Украины Владимиром Путиным отправлен эшелон специализированной техники, которая якобы принадлежит 12-му главному управлению российского Минобороны, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала.