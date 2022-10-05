У Пентагоні спростували інформацію про відправку РФ до України ядерного поїзда

У Пентагоні США заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про переміщення ядерної зброї в Росії. Про це повідомляє Reuters.



Журналісти пишуть, що Міністерство оборони США не має в своєму розпорядженні даних, що підтверджують перевезення тактичної російської ядерної зброї РФ залізницею.



Заступник помічника міністра оборони США з питань України та Росії Лора Купер зазначила, що американські військові не вбачають жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

«У мене немає нічого іншого, окрім даних з відкритих джерел», - заявила вона.

4 жовтня журналісти британського видання The Times з посиланням на інформацію військових експертів повідомили, що з центральних областей РФ до кордону України Володимиром Путіним відправлено ешелон спеціалізованої техніки, яка нібито належить 12-му головному управлінню російського Міноборони, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу.