Зеленский показал фото из освобожденного Лимана

Лиман. Фото: Владимира Зеленского

Лиман Донецкой области недавно освободили от оккупантов. Как выглядит город после пребывания под оккупацией, показал президент Украины Владимир Зеленский.



«Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага — врага Украины, жизни, человечности, закона и правды», — написал Зеленский.

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