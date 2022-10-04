Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг

Лиман. Фото: ОВА

Над освобожденным от российских оккупантов Лиманом официально подняли украинский флаг. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, военные передали Донецкой ОВА полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах.



«Оккупанты оставляют после себя руины. Но главное — это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий», — проинформировал Кириленко.



Также он подчеркнул, что тем, кто эвакуировался, возвращаться в деоккупированные населенные пункты — рано.



«Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет очень тяжело», — отметил глава ОВА.

В конце сентября ВСУ подошли к Лиману в Донецкой области, фактически окружив оккупированный город. В итоге российские войска были вынуждены отступить, что официально подтвердило Минобороны РФ 1 октября.



Освобождение Лимана открыло для ВСУ возможности для деоккупации Луганской области.

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