Зеленський показав фото зі звільненого Лимана

05 жовтня 2022, 11:21

Зеленський показав фото зі звільненого Лимана

Лиман. Фото: Володимира Зеленського Лиман. Фото: Володимира Зеленського

Лиман Донецької області нещодавно був звільнений від окупантів. Який вигляд має місто після перебування під окупацією, показав президент України Володимир Зеленський.

«От що залишив по собі окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує всюди на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі. І ми впевнені, що всю територію нашої держави буде звільнено від ворога — ворога України, життя, людяності, закону та правди», — написав Зеленський.

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