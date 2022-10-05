Зеленський показав фото зі звільненого Лимана

Лиман. Фото: Володимира Зеленського

Лиман Донецької області нещодавно був звільнений від окупантів. Який вигляд має місто після перебування під окупацією, показав президент України Володимир Зеленський.



«От що залишив по собі окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує всюди на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі. І ми впевнені, що всю територію нашої держави буде звільнено від ворога — ворога України, життя, людяності, закону та правди», — написав Зеленський.

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