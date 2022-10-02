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Перед освобождением Лимана оккупанты пытались бежать на краденых авто — Генштаб ВСУ

02 октября 2022, 19:59

Перед освобождением Лимана оккупанты пытались бежать на краденых авто — Генштаб ВСУ

Россияне  пытались убежать вглубь оккупированных территорий, когда украинские военные освобождали Лиман на Донетчине. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе отметили, что благодаря успехам украинских сил обороны, у оккупантов наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния, что приводит к многочисленным случаям их сдачи в плен и оставления своих позиций.

«Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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